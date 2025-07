Famílias em situação de vulnerabilidade recebem donativos da Defesa Civil

A Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul repassou ao município de Derrubadas um lote de donativos composto por cobertores, colchas e outros itens essenciais, destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social.

A distribuição dos materiais está sendo realizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, com o apoio da Secretaria de Saúde. A seleção das famílias contempladas segue critérios técnicos, com base em informações fornecidas por Agentes Comunitários de Saúde, equipes de referência que atuam diretamente nas comunidades, bem como diretrizes do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), especialmente aquelas aplicadas no atendimento do CRAS.

A ação beneficia moradores de diversas localidades, tanto da zona urbana quanto rural, com prioridade para famílias em situação de maior fragilidade socioeconômica. Todo o processo de entrega é conduzido com respeito, sigilo e responsabilidade, conforme os princípios do SUAS.

A iniciativa destaca a importância da articulação entre órgãos públicos e reafirma o compromisso com a proteção social da população mais vulnerável.