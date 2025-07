Governo do Estado inaugura reforma da unidade da Rede Bem Cuidar em Capão do Cipó

Foi inaugurada, na terça-feira (8/7), a reforma da unidade da Estratégia de Saúde da Família em Capão do Cipó, região Central do Estado. A unidade faz parte da Rede Bem Cuidar (RBC), programa estadual de qualificação e fortalecimento da atenção básica. O governo estadual, por meio da Secretaria da Saúde (SES), investiu R$ 200 mil na reforma, com recursos doPrograma Avançar Mais na Saúde.

No novo espaço, as aberturas externas foram substituídas por modelos mais modernos, oferecendo mais circulação de ar para a equipe e para os pacientes. Também foram feitos reparos nas paredes, além de pintura de toda estrutura interna e externa. Ainda será realizada a troca do piso, possibilitando mais conforto e segurança para a população.

Rede Bem Cuidar

A RBC é um programa da SES voltado para a atenção primária que está presente em 495 municípios. Atualmente o programa possui 607 equipes, que realizam atendimentos clínicos e odontológicos. Para o custeio de cada equipe, o Estado repassa mensalmente R$ 8,5 mil aos municípios. O investimento previsto para 2025 é de R$ 56,7 milhões.

A RBC também investe na qualificação da estrutura das Unidades Básicas de Saúde (UBS), possibilitando a melhoria dos espaços de atendimento à população. No ano passado, foram investidos R$ 90,9 milhões em 347 UBSs. Em 2025, a previsão é de R$ 15 milhões em investimentos.

O programa também já permitiu a aquisição de equipamentos odontológicos e a qualificação do atendimento materno-paterno-infantil, totalizando R$ 76,9 milhões.