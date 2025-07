Deputados retomam análise de projeto que cria cargos para o STF; acompanhe

A Câmara dos Deputados começou a Ordem do Dia do Plenário e analisa agora o Projeto de Lei 769/24, do Supremo Tribunal Federal (STF), que cria 160 funções comissionadas de nível FC-6 para a corte e 40 cargos de técnico judiciário de agente da polícia judicial.

Na noite de ontem, o Plenário aprovou o texto-base do projeto e hoje deve votar destaques que podem alterar pontos da proposta.

O texto em debate é do relator, deputado Defensor Stélio Dener (Republicanos-RR).

