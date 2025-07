Polícia Civil prende suspeito de tentativa de homicídio em Santo Augusto

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Santo Augusto, cumpriu na tarde de quarta-feira, 9, um mandado de prisão preventiva contra um homem de 35 anos, suspeito de envolvimento em uma tentativa de homicídio doloso ocorrida no dia 6 de julho de 2025, em Santo Augusto/RS.

Conforme as investigações, o crime foi cometido com o uso de uma arma de fogo artesanal. A vítima foi atingida por um disparo, sendo posteriormente socorrida. O suspeito teria fugido do local, o que motivou a expedição do mandado de prisão preventiva pela 1ª Vara Judicial da Comarca de Santo Augusto.

Após a prisão, o indivíduo foi conduzido à Delegacia de Polícia, e, concluídos os trâmites legais, foi encaminhado ao Presídio Estadual de Três Passos, onde permanece à disposição da Justiça.