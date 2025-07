Capacitação amplia conhecimentos em laserterapia e manejo de feridas

Nos dias 9 e 10 de julho, o Município de Vista Gaúcha esteve representado pela enfermeira Paula e pela técnica de enfermagem Ionara em um curso de atualização profissional realizado na cidade de Tenente Portela, promovido pela empresa TR Atualiza, com sede em Santa Maria.

A capacitação teve como foco o manejo de feridas de difícil cicatrização e o uso da laserterapia como ferramenta complementar no tratamento de lesões complexas. Durante o curso, foram abordados temas como avaliação clínica de feridas, seleção adequada de coberturas e a aplicação do laser terapêutico, com base em evidências científicas e práticas atualizadas.

A participação das profissionais representa um avanço significativo no atendimento prestado à população de Vista Gaúcha, possibilitando a implementação de novas abordagens no cuidado com feridas crônicas e agudas, ampliando a qualidade e resolutividade da assistência em saúde.

A Administração Municipal parabenizou as servidoras pelo comprometimento e ressaltou a importância da formação contínua dos profissionais como parte da estratégia de aprimoramento dos serviços públicos de saúde.

Com informações da Radio A Verdade