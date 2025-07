Feirão Sicredi movimenta Tenente Portela com condições especiais e fomento ao comércio local

Está acontecendo em Tenente Portela o Feirão Sicredi, uma iniciativa que tem movimentado a Praça do Imigrante nesta sexta-feira (11) e seguirá até o sábado (12), reunindo diversas empresas e oferecendo ao público condições diferenciadas para a realização de negócios.

O evento conta com a presença de estabelecimentos parceiros da cidade, que oferecem produtos e serviços nos mais variados segmentos. Além da tradicional oferta de veículos novos e seminovos, o Feirão também reúne empresas das áreas de energia solar, piscinas, colchões, motos elétricas, entre outros. Três lojas de celulares da cidade também participam, oferecendo condições especiais diretamente em seus estabelecimentos, devidamente identificados como participantes da ação.

De acordo com Leomar, gerente do Sicredi em Tenente Portela, o Feirão representa uma grande oportunidade para a comunidade local, para os parceiros comerciais e para a própria cooperativa. “É uma forma de fomentar os negócios, oferecendo aos associados e à população acesso a taxas e prazos diferenciados, que não estão disponíveis no dia a dia da agência”, destacou.

Com o objetivo de facilitar o acesso ao crédito, o Sicredi está disponibilizando opções de financiamento com prazos estendidos e condições exclusivas durante o Feirão. As equipes da cooperativa estão presentes no local para orientar os visitantes e facilitar a concretização de negócios.

A ação reforça o papel da cooperativa na promoção do desenvolvimento local, apoiando empresas e oferecendo alternativas acessíveis à comunidade.