Campanha solidária transforma troco em saúde para a comunidade

O Hospital agradece imensamente a todos os clientes que, com pequenos gestos, fizeram uma grande diferença. Cada centavo doado contribui para fortalecer o cuidado com a saúde da nossa comunidade.

A entrega simbólica do repasse foi feita pelos colaboradores Thales Silva, Miguel Rodrigues e Éder da Silva, que representaram o Atacarejo Silva nesta importante ação de solidariedade.

O Hospital Santo Antônio recebeu a doação de R$ 4.806,31 do Atacarejo Silva, valor arrecadado por meio da campanha Troco Solidário, realizada entre dezembro de 2024 e maio de 2025.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.