Oficinas do CRAS promovem inclusão e empoderamento de mulheres

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Derrubadas desenvolve oficinas semanais que têm contribuído significativamente para a inclusão social e o desenvolvimento pessoal de dezenas de mulheres do município. As atividades incluem grupos de corte e costura, crochê e uma oficina específica voltada para pessoas com deficiência (PCDs).

A oficina de corte e costura oferece um espaço de aprendizado sobre o uso e a manutenção de máquinas de costura, além de noções básicas de confecção e elaboração de moldes. Ao adquirirem novas habilidades, as participantes aumentam sua autonomia e produzem peças que podem ser utilizadas no dia a dia.

Atualmente, cerca de 42 mulheres participam ativamente das atividades de costura. Os encontros acontecem semanalmente às terças-feiras (manhã e tarde), quartas-feiras à tarde e quintas-feiras à tarde. Já o grupo de crochê, formado por nove integrantes, se reúne às quintas-feiras à tarde.

As atividades com o grupo de PCDs, composto por cinco participantes, são realizadas mensalmente. O foco é o estímulo à convivência, à inclusão e à aprendizagem coletiva, promovendo a troca de experiências por meio da produção de artesanato e crochê.

Todo o material confeccionado nas oficinas é levado pelas participantes para suas casas. Durante os encontros, também é oferecido um lanche, preparado pela equipe do CRAS, em um ambiente acolhedor, que valoriza cada pessoa.

A secretária municipal de Habitação e Assistência Social, Rosimeri Marques, destaca o impacto positivo das ações:

“Essas oficinas fortalecem não apenas as habilidades manuais, mas, principalmente, os vínculos sociais, o bem-estar emocional e o sentimento de pertencimento. É um trabalho que transforma a rotina de cada participante.”