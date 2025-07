Investimento de R$ 35,9 mil reforça frota agrícola em Miraguaí

A Administração Municipal de Miraguaí adquiriu uma carreta agrícola forrageira metálica por meio de processo licitatório na modalidade pregão.

Conforme o prefeito Leonir Hartk (Neco), o equipamento possui capacidade mínima de carga de seis toneladas e oito metros cúbicos, sendo equipado com rodado simples dirigível e rodado tandem.

A aquisição foi realizada com recursos da Consulta Popular do Governo do Estado, no valor de R$ 35.900,00. A carreta será utilizada em serviços prestados à comunidade por meio da Secretaria Municipal da Agricultura.

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7