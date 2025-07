Prefeitura de Vista Gaúcha realiza melhorias em estradas da Linha Presidente Kennedy

A Administração Municipal de Vista Gaúcha, por meio da Secretaria de Obras — atualmente sob a coordenação direta do prefeito Claudemir Locatelli — realizou, na última semana, uma série de melhorias nas estradas da comunidade de Linha Presidente Kennedy. A ação integra o cronograma contínuo de manutenção das vias do interior, com o objetivo de garantir melhores condições de tráfego e segurança para moradores e usuários.

Os serviços executados incluíram abertura de sarjetas, instalação de bueiros, patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza das margens da estrada. Essas intervenções são fundamentais para o escoamento adequado da água da chuva, contribuindo para a conservação do leito da via e facilitando a circulação, especialmente em períodos de instabilidade climática.

A comunidade de Linha Presidente Kennedy é uma região de destaque na produção agrícola do município. Por isso, a manutenção das estradas é considerada essencial para o transporte da produção, o deslocamento da população e o acesso a serviços públicos.

O prefeito Locatelli destacou o compromisso da gestão com as demandas das localidades do interior. “Nosso trabalho é constante. Estamos priorizando as regiões que mais necessitam, garantindo melhores condições de trafegabilidade e dando atenção especial à área rural, que é a base da economia do nosso município”, afirmou.

A Administração Municipal informa que os trabalhos de manutenção seguirão em outras comunidades nas próximas semanas, de acordo com as condições climáticas e o cronograma da Secretaria de Obras.

