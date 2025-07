Veículos adquiridos com emenda parlamentar reforçam frota da Saúde

A Prefeitura de Tenente Portela recebeu, na segunda-feira (14/07), dois novos veículos da marca Citroën, que serão destinados à Secretaria Municipal de Saúde. A aquisição tem como objetivo reforçar a estrutura de transporte utilizada nos serviços prestados pela pasta.

Os automóveis foram adquiridos por meio de emenda parlamentar do senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), no valor total de R$ 250 mil. Deste montante, R$ 160 mil foram utilizados na compra dos veículos, enquanto os R$ 90 mil restantes serão destinados à aquisição de equipamentos para a Secretaria de Saúde.

O senador já havia destinado outra emenda ao município, no valor de R$ 840 mil, aplicada na pavimentação asfáltica do Projeto Tamandaré.

O ato de entrega contou com a presença do prefeito Rosemar Sala, do vice-prefeito Claudenir Scherer e de secretários municipais, que destacaram a relevância dos investimentos para a qualificação dos atendimentos na área da saúde.

