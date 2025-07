Estado adquire quatro novos caminhões para reforçar serviços de logística na saúde

A renovação da frota tem como objetivo garantir mais eficiência, segurança e economia nas operações logísticas da SES. Desde 2021, já foram adquiridos 75 carros sedãs Chevrolet Onix, 25 caminhonetes Fiat Toro, 25 caminhonetes Fiat Titano, quatro veículos urbanos de carga Kia Bongo, oito caminhões de carga (dois deles refrigerados), um caminhão guincho, quatro vans Renault Master Mini Bus Executive (com 15 lugares) e um veículo de representação oficial.

Os novos caminhões substituem veículos de 2009 e 2010, que apresentavam alta quilometragem e custos elevados de manutenção. O modelo adquirido possui cabine dupla com duas camas, oferecendo mais conforto para motoristas e ajudantes.

Os veículos serão utilizados para transportar medicamentos, móveis, câmaras de conservação e outros materiais, atendendo semanalmente às 18 coordenadorias regionais da SES, distribuídas pelo interior do Rio Grande do Sul.

A aquisição dos caminhões é parte do processo de renovação da frota iniciado pela pasta em 2021. Dois deles estarão a serviço da Divisão de Suprimentos; os outros dois, da Divisão de Assistência Farmacêutica.

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), investiu R$ 2,88 milhões na compra de quatro caminhões – modelo Mercedes-Benz Atego 2429 –, com capacidade de carga para 24 toneladas. Três veículos foram entregues nesta terça-feira (15/7), e o quarto tem chegada prevista para a próxima semana.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.