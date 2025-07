CE reconhece Dança de São Gonçalo como manifestação da cultura nacional

A Comissão de Educação e Cultura (CE) aprovou nesta terça-feira (15) o projeto de lei que reconhece a Dança de São Gonçalo como manifestação da cultura nacional. A matéria segue para análise na Câmara dos Deputados — a não ser que seja apresentado recurso para votação no Plenário do Senado.

Esse projeto ( PL 2.936/2024 ) é de autoria do senador Rogério Carvalho (PT-SE). A iniciativa contou com parecer favorável da senadora Zenaide Maia (PSD-RN).

A Dança de São Gonçalo é uma manifestação folclórica religiosa encontrada em diversas regiões do Brasil, com variações de acordo com a localidade. Geralmente realizada como pagamento de promessa ao beato São Gonçalo de Amarante, ela envolve dança, música e canto, muitas vezes com o uso de instrumentos como a viola, o tambor e o pandeiro.

Os participantes, em trajes típicos ou vestimentas que remetem ao santo, executam movimentos que podem incluir arcos, giros e batidas de pé, expressando sua devoção e gratidão pela graça alcançada ou pela esperança de sua realização.

"A importância cultural da Dança de São Gonçalo reside em sua capacidade de preservar memória e identidade de grupos sociais, transmitindo saberes e tradição através de gerações. Ela fortalece os laços comunitários, promove a expressão artística e religiosa e contribui para a diversidade do patrimônio imaterial brasileiro", ressalta Zenaide em seu parecer.

Lúrya Rocha, sob supervisão de Paola Lima.