Deputados destinam R$ 400 mil para a saúde pública de Vista Gaúcha

Com os novos recursos, a Administração Municipal pretende ampliar e qualificar os serviços prestados na área da saúde, beneficiando diretamente os moradores.

O prefeito Claudemir José Locatelli agradeceu os repasses e destacou a importância das emendas para o fortalecimento do setor. “Esses investimentos são essenciais para garantir um atendimento de qualidade à nossa população. Agradecemos aos deputados pela parceria”, afirmou.

Já os R$ 100 mil provenientes do deputado Juvir Costella serão utilizados para o aprimoramento da infraestrutura e dos serviços oferecidos à população. O parlamentar tem mantido parceria com o município, destinando recursos para diversas áreas.

A oficialização do repasse da emenda de Biolchi foi feita pela chefe de gabinete, Cristiane Lohmann. Os valores serão aplicados em ações voltadas à melhoria do atendimento na rede municipal de saúde.

O município de Vista Gaúcha recebeu R$ 400 mil em emendas parlamentares destinadas à área da saúde. Os recursos são oriundos do deputado federal Márcio Biolchi (R$ 300 mil) e do deputado estadual e atual Secretário de Estado, Juvir Costella (R$ 100 mil).

