Governo já repassou mais de R$ 86 milhões para hospitais e municípios pelo Programa Inverno Gaúcho com Saúde

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), já repassou R$ 86.272.448,65 pelo Programa Inverno Gaúcho com Saúde. A iniciativa visa a reforçar a rede pública de saúde durante o período de maior demanda por atendimentos, especialmente em função das doenças respiratórias. O valor total previsto pelo programa é de R$ 133,4 milhões.

Os recursos já pagos foram destinados a diferentes frentes de atuação. O Estado repassou R$ 20,78 milhões para o enfrentamento da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) na Atenção Primária à Saúde (APS), nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs 24h) e nos pronto atendimentos municipais. A distribuição dos recursos considera a população do município e a média mensal de atendimentos médicos.

O governo estadual também repassou integralmente o valor anunciado de R$ 12,6 milhões para o fortalecimento da APS, destinando recursos para todos os municípios do RS conforme a faixa populacional. Outros R$ 52,88 milhões foram pagos para rede hospitalar e para a abertura de 500 novos leitos durante o inverno.

Inverno Gaúcho com Saúde

Lançado oficialmente em 7 de maio , durante o 43º Congresso de Municípios do Rio Grande do Sul, em Erechim, o Programa Inverno Gaúcho com Saúde é uma estratégia do governo estadual para enfrentar o aumento da demanda por serviços de saúde nos meses mais frios do ano.

Em 9 de junho, no Palácio Piratini, o governador Eduardo Leite e a titular da SES, Arita Bergmann, anunciaram a destinação de mais R$ 112,6 milhões para o programa, com o objetivo de ampliar a capacidade de atendimento hospitalar e reforçar a APS em todo o Estado. Durante o anúncio, o governador Eduardo Leite reafirmou o compromisso e a preocupação do governo do Estado com a Saúde e com os desafios enfrentados pelos municípios.

“O desafio é grande na ponta, por isso estamos aportando esses valores e queremos ir além. Ao longo dos últimos anos, ajustamos as contas do Estado e evoluímos muito na jornada da Saúde, colocando os pagamentos em dia e fazendo investimentos. Sabemos que ainda existem problemas e desafios, mas Saúde é prioridade e vamos avançar”, afirmou Leite na ocasião.