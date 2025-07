Nelsinho Trad propõe diálogo com os EUA para superar crise comercial

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS) defendeu, em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (16), uma resposta diplomática coordenada para enfrentar a crise comercial entre Brasil e Estados Unidos. Presidente da Comissão de Relações Exteriores (CRE), Nelsinho afirmou que é preciso baixar a tensão entre os dois países e buscar soluções pragmáticas para evitar prejuízos econômicos, especialmente aos municípios do interior que dependem das exportações.

Segundo o parlamentar, a recente suspensão de exportações de carne bovina por frigoríficos instalados em cidades sul-mato-grossenses já tem causado impactos sociais e econômicos.

— Eu tive a notícia de que cinco plantas frigoríficas do Mato Grosso do Sul pararam a produção da carne que iam exportar para os Estados Unidos. V. Exa. tem noção do que pode representar para uma cidade pequena, que tem o frigorífico como único gerador de empregos, uma demissão em massa? — alertou.

Nelsinho informou que o Senado aprovou a formação de uma comissão com quatro senadores titulares e quatro suplentes para dialogar com parlamentares norte-americanos. A intenção é reforçar os vínculos institucionais e defender os interesses comerciais do Brasil.

— O comércio internacional não pode ser tratado como um campo de batalha ideológica ou partidária; é uma agenda de Estado, que deve ser guiada pelo pragmatismo, pela responsabilidade, sempre com foco na geração de emprego, renda e oportunidades — afirmou.

BR-163

O senador também comentou o início das obras de duplicação em dois trechos da BR-163 no Mato Grosso do Sul. Ele classificou a notícia como positiva, resultado da mobilização da bancada federal, da Assembleia Legislativa e de vereadores do estado. A rodovia é considerada estratégica para o escoamento da produção regional e tem histórico de acidentes graves, o que levou a população a apelidá-la de “rodovia da morte”.