Palestra de J. J. Camargo integra programação dos 20 anos do Hospital Unimed Noroeste/RS

“As pessoas que fazem a diferença são as que se deram conta de que a solidão é a doença mais prevalente”. A frase, dita pelo médico cirurgião torácico J. J. Camargo, marcou a palestra realizada na noite desta terça-feira, 15, no auditório da União das Etnias de Ijuí (Ueti). O evento integrou a programação especial pelos 20 anos do Hospital Unimed Noroeste/RS e reuniu médicos cooperados, colaboradores e a comunidade regional para uma reflexão que ultrapassou a técnica e mergulhou na essência da Medicina.

O presidente do Conselho de Administração da Unimed Noroeste/RS, médico Volnei Santos Malheiros, abriu o evento destacando a importância da união na construção da história do complexo hospitalar. “Neste ano em que o Hospital Unimed Noroeste/RS completa duas décadas de história, a palestra é um presente para todos nós. Um momento de inspiração para médicos cooperados, colaboradores e toda a comunidade”, destacou Malheiros.

Com o tema “O médico que somos é o melhor que podemos ser?”, o palestrante abordou a importância da empatia, da escuta sensível e da presença afetiva na relação entre médico e paciente. Mais do que compartilhar conhecimentos, o médico J. J. Camargo, uma das maiores referências em cirurgia torácica do País, ofereceu ao público uma verdadeira aula de humanismo e inspiração. Pioneiro na área, realizou o primeiro transplante de pulmão do Brasil e da América Latina. Diretor do Centro de Transplantes da Santa Casa de Porto Alegre e professor da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), J. J. Camargo é conhecido por unir excelência técnica e sensibilidade rara.

Em Ijuí, mais uma vez, comoveu ao defender que o sucesso na Medicina não se mede apenas por diagnósticos precisos, mas por relações marcadas pela empatia, compaixão e compromisso com o bem-estar integral do paciente. “Quando alguém é hospitalizado, teme o desconhecido. A doença assusta. Mas quando somos capazes de oferecer solidariedade, parceria e humanidade, até os momentos difíceis podem ser lembrados como experiências positivas e inspiradoras”, ressaltou o palestrante.

Em um discurso marcado pela autenticidade, Camargo destacou que a rotina médica não pode anular a sensibilidade do profissional. “Existe um conflito entre a ansiedade do paciente e o automatismo da rotina do médico. E, a empatia só nasce quando somos capazes de nos colocar verdadeiramente no lugar do outro. Quem já esteve do lado de lá, sabe o quanto é fundamental se sentir único e acolhido”, afirmou.

A presença de J. J. Camargo na programação de aniversário do Hospital Unimed Noroeste/RS, que celebrou 20 anos em maio, simboliza não apenas uma celebração institucional, mas um convite ao reencantamento da prática médica, algo que está na origem, no presente e no futuro da cooperativa de saúde. A realização do evento também foi marcada pela parceria de outras instituições. Foram Patrocinadores Master: Associação Médica do Noroeste (Amen), Unicred Horizontes e Protech Comércio de Produtos Médico Hospitalares Ltda. A Unimed Noroeste/RS também contou com o apoio das seguintes organizações como Patrocinadores Prata: Endotech - Produtos Médicos, Nemrod Medical, Portomed, Serra Norte e Silimed.

Núcleo de Marketing e Comunicação

Textos: Fernando Goettems (MTb 16.209), Jaíse Schumann (MTb 17.199) e Paola Machado (MTb 20.080).