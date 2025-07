Barra do Guarita é contemplada com unidade odontológica móvel e equipamentos através do PAC Saúde

O município de Barra do Guarita foi contemplado com importantes recursos na área da saúde por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC Saúde), do Governo Federal. O anúncio foi feito pelo prefeito Valcier Balestrin, que destacou as conquistas como avanços significativos para o atendimento à população.

Entre os benefícios está a destinação de uma unidade odontológica móvel, que permitirá a realização de atendimentos odontológicos diretamente nas comunidades do interior do município. A medida tem como objetivo facilitar o acesso aos serviços de saúde bucal, especialmente para moradores de áreas mais afastadas da sede, reduzindo a necessidade de deslocamento até a Unidade Básica de Saúde.

Além da unidade móvel, o município também foi contemplado com 16 novos equipamentos voltados à qualificação da infraestrutura e dos atendimentos prestados na rede pública de saúde.

De acordo com o prefeito Valcier Balestrin, a chegada dos novos recursos reforça o compromisso da gestão municipal com a saúde da população. “Estamos trabalhando com dedicação para garantir uma saúde pública de qualidade e mais próxima das pessoas. Seguiremos buscando novos investimentos para promover o bem-estar de toda a nossa comunidade”, afirmou.

As conquistas fazem parte do esforço contínuo da administração municipal em captar recursos junto aos governos estadual e federal, visando ampliar e melhorar os serviços públicos oferecidos à população de Barra do Guarita.