Com apoio do governo do Estado, Hospital de Rolante construirá sistema de proteção contra inundações

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) firmou, nesta sexta-feira (18/7), dois convênios com a Fundação Hospitalar de Rolante, no Vale do Paranhana. O principal deles prevê a construção de um sistema de proteção contra inundações, inédito no Rio Grande do Sul, com investimento de R$ 540.954,21 do governo estadual.

Localizado às margens do Rio Rolante, afluente do Rio dos Sinos, o hospital foi severamente afetado pelas cheias de maio de 2024, quando todo o térreo foi inundado, acumulando prejuízos superiores a R$ 3 milhões. O novo sistema criará uma espécie de “caixa” ao redor da instituição, com diques, comportas, muros, bloqueio do retorno das águas pluviais e bombas de drenagem, garantindo a segurança da estrutura, dos equipamentos, dos pacientes e dos profissionais de saúde.

A iniciativa é a primeira ação dessa natureza executada pela SES, como parte do Plano Rio Grande , programa de Estado liderado por Eduardo Leite que visa à reconstrução, adaptação e resiliência climática do Rio Grande do Sul, e que tem como objetivo prevenir os impactos de novos eventos meteorológicos extremos, como as enchentes que atingiram o Estado no ano passado.

“O projeto é inovador e simbólico do ponto de vista da resiliência diante de eventos adversos. Com tecnologia local, ele poderá servir de modelo para outras regiões”, destacou a titular da SES, Arita Bergmann.

Automatização da separação de medicamentos

Além do sistema de proteção, foi assinado um segundo convênio, no valor de R$ 200 mil, para a aquisição de uma unitarizadora de medicamentos, equipamento que automatiza o processo de separação e etiquetagem de medicamentos em doses individuais. A compra terá contrapartida de R$ 54,2 mil da fundação e é fruto de emenda parlamentar do deputado estadual Joel Wilhelm, que esteve presente ao ato de assinatura.

Durante a videoconferência em que os convênios foram firmados, o prefeito de Rolante, Alceu da Rosa, agradeceu o apoio do Estado e destacou o esforço do município para se reerguer. Ele esteve acompanhado do secretário municipal de Saúde e Meio Ambiente, Vanderlei Petry. Em nome do hospital, o presidente da fundação, Marcos André Georg, ressaltou que essa é mais uma etapa cumprida em benefício da comunidade local.

Referência regional e outros investimentos

O Hospital de Rolante é referência regional em cirurgia geral, traumatologia, ortopedia, dermatologia, como também em urgência e emergência. Possui 52 leitos e atende mais de 200 mil habitantes de seis municípios: Rolante, Riozinho, Parobé, Igrejinha, Taquara e Três Coroas.

Após a situação emergencial causada pela inundação, ainda em maio do ano passado, o governo do Estado destinou R$ 750 mil para a recuperação do hospital e outros R$ 200 mil para leitos de retaguarda.

Em outubro, com a assinatura de um convênio, foi garantida a aquisição e a instalação de um tomógrafo computadorizado, por meio de um repasse de R$ 981 mil. O equipamento foi inaugurado em fevereiro deste ano e permite a realização de aproximadamente 300 exames por mês, eliminando a necessidade de deslocamento de pacientes para outros municípios.

Também foram concluídas as reformas das salas de tomografia e endoscopia, da central de gases e da fachada, com investimento de R$ 536 mil do programa Avançar Mais na Saúde. As melhorias possibilitaram a abertura dos serviços de endoscopia e colonoscopia e o fornecimento contínuo de oxigênio canalizado, substituindo o sistema manual de troca de cilindros.