Sede Social Flamengo de São Pedro é reinaugurada com melhorias estruturais

Na manhã de domingo, 20 de julho, foi reinaugurada a Sede Social Flamengo de São Pedro, localizada no interior de Tenente Portela. A cerimônia contou com a presença do prefeito Rosemar Antonio Sala, do vice-prefeito Claudenir Scherer, além de secretários municipais, lideranças locais, atletas e moradores da comunidade.

O espaço passou por uma reforma completa, incluindo melhorias no prédio principal, vestiários e banheiros. Também foram construídas arquibancadas, realizado o calçamento de 1.800 metros, pintura geral, serviços de jardinagem e instalação de nova tela de proteção no campo.

O local é utilizado por equipes como as Gurias do Yucumã e o E.C. Fofinhos, e a reestruturação busca fortalecer o esporte e proporcionar melhores condições para as atividades da comunidade. A iniciativa integra as ações da Administração Municipal voltadas ao incentivo à prática esportiva e à valorização das comunidades do interior.