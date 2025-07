Ação conjunta da Polícia Civil e BM resulta em prisão em Miraguaí

O mandado foi cumprido em desfavor de um homem condenado por crime tipificado, em tese, no artigo 217-A do Código Penal, que trata de estupro de vulnerável.

A Delegacia de Polícia Civil de Miraguaí, sob coordenação do delegado Roberto Fagundes Audino, com apoio da Brigada Militar de Tenente Portela, cumpriu um mandado de prisão referente a sentença condenatória expedida pela Comarca de Dom Pedrito (RS).

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.