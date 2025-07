Grupo de Gestantes é iniciado em Barra do Guarita com foco em acolhimento e informação

A Secretaria Municipal de Saúde de Barra do Guarita deu início aos encontros do Grupo de Gestantes, uma iniciativa voltada ao acolhimento, à informação e à preparação para a maternidade.

Durante as atividades, as gestantes participam de rodas de conversa com profissionais da área da saúde, recebendo orientações sobre temas como gestação, parto, amamentação e cuidados com o recém-nascido. Os encontros também promovem momentos de escuta, apoio emocional e troca de experiências entre as participantes.

A programação inclui ainda sorteios de brindes e é realizada em um ambiente leve e respeitoso, onde cada mulher é acolhida e valorizada.

A iniciativa reforça o compromisso do município com a atenção integral à saúde da mulher, desde o pré-natal até o pós-parto, contribuindo para uma maternidade mais segura e informada.