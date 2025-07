Homem é preso temporariamente durante investigação de homicídio em Santo Augusto

As investigações seguem em andamento sob responsabilidade da Polícia Civil.

A ação foi coordenada pelo delegado Bruno Chaves, responsável pelas investigações, com apoio de agentes da delegacia. O suspeito foi detido e, após os trâmites legais, será encaminhado ao Presídio Estadual de Três Passos, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Na noite de terça-feira, 23 de julho, a Polícia Civil, por meio da 22ª Delegacia de Polícia Regional de Santo Augusto (22ª DPRI), cumpriu mandado de prisão temporária contra um homem investigado por envolvimento na morte de uma mulher localizada carbonizada no porta-malas de um veículo. O corpo foi encontrado na segunda-feira (22), em uma área entre os municípios de Santo Augusto e Coronel Bicaco.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.