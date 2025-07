Atletas do Flamengo de São Pedro realizam doação de sangue no Hemocentro de Santa Rosa

Na última segunda-feira, 21 de julho, atletas da categoria Sub-20 do Flamengo de São Pedro, de Tenente Portela, realizaram uma ação solidária no Hemocentro Regional de Santa Rosa. Mesmo durante o dia de folga, o grupo percorreu cerca de 150 quilômetros para contribuir com a doação de sangue, demonstrando engajamento social além das quatro linhas.

Vestindo a camiseta do clube, as atletas foram recebidas pela equipe de enfermagem do Hemosar. A iniciativa coletiva foi destacada pelo Hemocentro como um gesto de grande valor, que contribui não apenas com o estoque de sangue, mas também com a conscientização sobre a importância do ato voluntário.

A mobilização ocorreu um dia após a equipe se despedir da primeira edição do Gauchão Feminino Sub-20, após partida contra o Grêmio, encerrada com placar de 2 a 1 para o time adversário. Apesar da eliminação, o grupo demonstrou, fora de campo, um exemplo de empatia, cidadania e compromisso com a comunidade.

O Flamengo de São Pedro, também conhecido como Gurias do Yucumã, segue representando Tenente Portela com ações que vão além do esporte, reforçando valores de solidariedade e responsabilidade social.

Flamengo de São Pedro/Divulgação