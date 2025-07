Fiscalização apreende mais de 900 quilos de produtos impróprios em Derrubadas

Participaram da operação de fiscalização os promotores de Justiça Alcindo Luz Bastos da Silva Filho, da Defesa do Consumidor de Porto Alegre, e Milena dos Santos Oliveira, de Tenente Portela, servidores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRS), representantes da Vigilância Sanitária Municipal de Derrubadas, da Secretaria Estadual da Saúde, da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (SEAPI) e Patrulha Ambiental da Brigada Militar (PATRAM).

Além de grande quantidade de carne e também pescados sem procedência, a operação encontrou produtos fora da validade, fracionamento irregular e fora da temperatura adequada. Outros produtos apreendidos foram cachaça artesanal, mandioca e mel, além de unidades de álcool com venda proibida em mercados.

Agentes da Força-Tarefa do Programa Segurança dos Alimentos fiscalizaram e autuaram dois mercados e um açougue em Derrubadas, na terça-feira, 22 de julho, e apreenderam mais de 900 quilos de produtos impróprios para o consumo.

