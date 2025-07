Hospital Unimed Noroeste/RS conclui mais uma edição do clube da gestante

O Hospital Unimed Noroeste/RS finalizou, na semana passada, mais uma edição do Clube da Gestante, a 47ª turma do Programa. A iniciativa tem como objetivo oferecer acolhimento e orientação a casais durante a gestação, período intenso e transformador da vida familiar.

Ao longo de cinco semanas, os participantes foram acompanhados por uma equipe multidisciplinar composta por profissionais das áreas de Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia e Anestesiologia. Os encontros abordaram temas essenciais para garantir uma experiência gestacional e um pós-parto mais seguros e tranquilos.

O encerramento, realizado na quarta-feira, 16, foi marcado por uma roda de conversa sobre a maternidade real, com a participação especial de dois casais convidados, que compartilharam suas vivências, experiências emocionais e aprendizados. O momento, conduzido pela psicóloga do Hospital, Débora Andrade, promoveu reflexão, troca de afeto e empatia entre os futuros pais.

O casal, Cíntia Wisniewski e Jeferson Zimermann, avalia que a jornada da maternidade e também da paternidade é cheia de desafios e que, por isso, as orientações do Programa foram fundamentais para sanar dúvidas. “Ficamos mais seguros e confiantes participando do Clube da Gestante”, afirma a futura mamãe. O casal aguarda a chegada da pequena Heloísa.

Para celebrar a edição, foram entregues certificados de participação, realizadas fotos “oficiais” e promovido um brinde coletivo, encerrando com leveza e alegria a jornada de preparação para a chegada dos bebês. “Nosso compromisso é oferecer orientações de qualidade, acolhimento e apoio, para que a gestação e o pós-parto sejam vivenciados com segurança e tranquilidade. Que essa nova fase que se inicia seja iluminada e de muita saúde a todos os casais que participaram desta edição do Clube da Gestante”, observa o diretor de Serviços Próprios da cooperativa, médico Alexandre Vaz.

O Hospital Unimed Noroeste/RS prevê a realização de mais uma turma do Clube da Gestante para este ano. A divulgação das inscrições será realizada pelos canais de comunicação oficiais da cooperativa.

Núcleo de Marketing e Comunicação

Textos: Fernando Goettems (MTb 16.209), Jaíse Schumann (MTb 17.199) e Paola Machado (MTb 20.080)