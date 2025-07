Dois homens são presos com motocicletas adulteradas em Santo Augusto

Na noite de quinta-feira, 24 de julho, policiais militares da Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), durante ações da Operação Fecha Quartel, efetuaram a prisão de dois indivíduos por envolvimento com motocicletas adulteradas no município de Santo Augusto.

Durante a abordagem, além das motocicletas com sinais de adulteração, os policiais localizaram a quantia de R$ 2.975,00 em dinheiro e um aparelho celular.

Diante dos fatos, os suspeitos foram detidos e encaminhados à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.

A ação integra o conjunto de operações voltadas ao combate à criminalidade e reforça o compromisso da Brigada Militar com a segurança da população.

Comunicação Social 7°BPM