Mulher é presa com drogas e arma de fogo em Campo Novo

A ação integra as estratégias da Operação Cerco Fechado, que visa intensificar o combate à criminalidade e promover maior segurança nas comunidades da região.

Na noite de sábado, 26, policiais militares da Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), durante ações da Operação Cerco Fechado, efetuaram a prisão de uma mulher por posse de entorpecentes e arma de fogo no município de Campo Novo.

