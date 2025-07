Posto de Saúde de Derrubadas promove ação especial no Agosto Dourado

A campanha ressalta que cada experiência é única e merece ser valorizada, reforçando a importância do aleitamento materno para a saúde e o bem-estar das crianças e de suas mães.

As histórias podem ser entregues até o dia 7 de agosto de 2025. Todos os relatos serão recebidos com respeito e acolhimento.

A ação tem como objetivo fortalecer a rede de apoio entre mães e valorizar essa fase tão significativa da maternidade. O relato mais inspirador será premiado com um kit especial, preparado com carinho para celebrar a amamentação e o vínculo entre mãe e bebê.

A proposta convida mães de bebês com até um ano de idade a compartilharem suas vivências por meio da Caixinha de Histórias, disponível na sala de espera da enfermagem. Os relatos devem abordar experiências com a amamentação — desde os primeiros desafios até os momentos marcantes e conquistas emocionantes.

Dentro da campanha mundial Agosto Dourado, que reforça a importância do aleitamento materno, o Posto de Saúde de Derrubadas promove uma ação especial voltada às mães da comunidade. A iniciativa é coordenada pela nutricionista Adriane Homa, pela psicóloga Bruna Kaufmann e pela enfermeira Vera Kuntz.

