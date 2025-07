Prefeitura cria espaço permanente para coleta de resíduos eletrônicos

A Prefeitura Municipal de Vista Gaúcha deu mais um passo importante na promoção da sustentabilidade e da preservação ambiental. Em parceria com a empresa especializada NatuSomos, foi instalado um container permanente para a coleta de lixo eletrônico junto à Secretaria Municipal de Obras.

O novo ponto de descarte tem como objetivo oferecer à população um local seguro e adequado para o destino correto de resíduos eletroeletrônicos. A ação integra o plano de trabalho da Comissão Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos e reforça o compromisso da administração com o cuidado ambiental e a educação da comunidade quanto à importância do descarte consciente.

Estiveram presentes no ato de entrega do container o prefeito Claudemir José Locatelli, os servidores Mariéli Ferri e Odair Lucatelli, que integram a Comissão de Gestão de Resíduos, além de representante da empresa NatuSomos. O vice-prefeito e secretário municipal da Agropecuária e Meio Ambiente, André Danette, que também acompanha as ações da pasta, não pôde estar presente por estar em compromisso oficial fora do município.

O container funciona como um ponto de entrega voluntária, exclusivamente para materiais eletrônicos. Para garantir a organização da coleta, os moradores devem realizar o descarte diretamente no local, durante o horário de funcionamento da Secretaria de Obras: das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h. Em caso de dúvidas, a comunidade pode procurar os servidores Odair Lucatelli e Mariéli Ferri, responsáveis por orientar e acompanhar o processo.

Entre os materiais que podem ser descartados estão aparelhos de som, televisores, celulares, notebooks, monitores, micro-ondas, impressoras, cabos, carregadores, baterias, eletrodomésticos em geral, entre outros.

A instalação do container faz parte de um projeto maior, que busca incentivar o descarte responsável e combater o descarte irregular de resíduos eletrônicos, que representam riscos ao meio ambiente e à saúde pública.

“Essa iniciativa oferece à população uma alternativa prática e segura, e contribui para construirmos um município mais sustentável. Contamos com o apoio de todos para o uso correto do espaço”, destacou o prefeito Locatelli.

A Prefeitura reforça o pedido para que os equipamentos sejam entregues de forma consciente e durante o horário de atendimento, garantindo o bom uso da estrutura e a efetividade da ação.