Estado assina contrato com o Hospital de Estância Velha para ampliar serviços pelo Sistema Único de Saúde

O governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual da Saúde (SES), e a Prefeitura de Estância Velha assinaram, nesta segunda-feira (28/7), um novo contrato para prestação de serviços hospitalares e ambulatoriais no Hospital Getúlio Vargasno âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). O ato de assinatura contou com a presença da titular da SES, Arita Bergmann, e do prefeito do município, Diego Francisco.

Com o novo contrato, o valor repassado do teto de média e alta complexidade (teto MAC) será ampliado em R$ 777,58 mil, passando de R$ 2,24 milhões para R$ 3,02 milhões, o que representa um reajuste de aproximadamente 35%. O teto MAC é o limite máximo de recursos financeiros que o governo federal repassa a Estados e municípios para o custeio de procedimentos de média e alta complexidade pelo SUS.

"A assinatura desse contrato é a comprovação de que o hospital de Estância Velha está fazendo uma virada de página. Uma instituição que era ociosa e que agora está ampliando a oferta de serviços", destacou Arita.

O novo contrato contempla o aumento do número de procedimentos ambulatoriais de média complexidade e o acréscimo de 80 tomografias por mês, além de ampliar as metas de autorização de internação hospitalar e prever 132 cirurgias urológicas por ano. O Hospital Getúlio Vargas também recebe anualmente R$ 1,05 milhão em incentivos estaduais pelo Programa Assistir e foi contemplado no componente cirúrgico do Programa Mais Acesso a Especialistas do governo federal.

"São recursos muito importantes para que o nosso hospital siga atendendo com qualidade a população de Estância Velha e da região", ressaltou Diego.

Estado repassou R$ 10 milhões para a construção de anexo

Em dezembro de 2024, o Estado do Rio Grande do Sul destinou R$ 10 milhões à prefeitura do município para a construção do novo anexo do hospital , que inclui novas salas de urgência e emergência, leitos clínicos, central de imagem, leitos pediátricos e setor de observação. A obra de ampliação está sendo realizada na lateral do hospital.

O novo anexo, que será ligado ao prédio principal por meio de uma passarela em rampa, terá 1,7 mil metros quadrados no térreo, com possibilidade de ampliação até três mil metros quadrados em mais dois andares. Com a nova estrutura, as áreas dedicadas atualmente à emergência serão utilizadas para atividades administrativas e de apoio.