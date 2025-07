Governo do Estado assina portaria para fortalecer rede de atenção psicossocial no município de Estação

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), assinou na segunda-feira (28/7), a portaria que habilita o município de Estação para contratar, com recursos do governo do Estado, uma equipe para atender a população pelo Programa AcompanhaRaps, que foi criado para fortalecer a rede de atenção psicossocial (Raps) no Rio Grande do Sul. Serão repassados mensalmente R$ 20 mil mensais, valor que é destinado ao custeio dos serviços pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O ato de assinatura foi realizado pela secretária da Saúde, Arita Bergmann, durante a segunda reunião do comitê especial criado para coordenar ações de apoio ao município de Estação. Ele reúne representantes das secretarias da Saúde, da Educação, da Segurança Pública e da Casa Civil, com o objetivo de centralizar as ações e garantir maior efetividade das respostas, entre as quais estão incluídos o fortalecimento da rede de saúde mental e dos vínculos familiares, bem como a prevenção à violência e a revisão dos protocolos de segurança nas escolas.

“Estamos juntos com o município de Estação nesse momento de ressignificação do território. A equipe do AcompanhaRaps certamente vai contribuir para que a população se sinta mais acolhida, fortalecendo o cuidado em saúde mental”, destacou a diretora do Departamento de Atenção Primária e Políticas de Saúde da SES, Marilise Fraga.

Apoio à comunidade de Estação

Na primeira quinzena de julho, a comunidade de Estação vivenciou uma situação dramática em uma de suas escolas municipais. Desde então, o governo do Estado, por meio da SES, vem contribuindo com ações de apoio psicossocial a alunos, professores e familiares. Em situações críticas, a área da saúde participa da articulação de inciativas para dar suporte à população.

O prefeito do município, Geverson Zimmermann, que participou remotamente da assinatura da portaria, disse que o repasse para a contratação de pessoal para a rede de atenção psicossocial é uma medida importante e que chega em um momento crucial para as pessoas.

“Após o trauma recente que nossa comunidade vivenciou, a saúde mental da população foi profundamente abalada. Muitos cidadãos estão lidando com estresse pós-traumático, ansiedade, depressão e outras questões emocionais decorrentes dos acontecimentos. Nesse cenário, o fortalecimento da Raps é fundamental para oferecer o suporte necessário e especializado que a população tanto precisa”, ressalta Zimmermann.

Qualificação das equipes

Para o prefeito, o aumento do número de profissionais qualificados, como psicólogos, psiquiatras, enfermeiros especializados em saúde mental e assistentes sociais, permite a ampliação do acesso aos serviços de saúde mental, reduzindo filas de espera e garantindo um atendimento mais abrangente e humanizado.

A chefe da Divisão de Políticas Transversais da SES, Fernanda Mielki, reforça que a habilitação da equipe do programa em Estação vai fortalecer o processo de reconstrução em curso e será fundamental na oferta de ações com foco na saúde mental coletiva e comunitária.

O programa

Instituído no âmbito da Política Estadual de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas da SES, o Programa AcompanhaRaps busca ampliar a oferta de atendimentos em saúde mental por meio da implementação do serviço nos municípios que aderirem à iniciativa. O investimento previsto para 2025 é de R$ 1,2 milhão.

Eles são estruturados com equipes multiprofissionais, que atuam no cuidado e no acompanhamento dos usuários na atenção primária e em outros serviços especializados das redes de saúde e intersetorial, como os centros de atenção psicossocial (Caps) e os centros de referência da assistência social (Cras), por exemplo.

Atribuições das equipes do programa

Fazer o levantamento de necessidades relacionadas à saúde mental, com o objetivo de mapear as demandas e planejar a estruturação do trabalho, além de fortalecer as experiências existentes de ações comunitárias com potencial de promoção de saúde mental na comunidade.





Realizar, a partir das discussões de casos, ações de educação permanente, construção de plano terapêutico, interconsultas, visitas domiciliares, visitas aos usuários durante internação hospitalar e busca ativa para continuidade do atendimento.





Observar a navegação do usuário na linha de cuidado em saúde mental, realizando o acompanhamento do cuidado ao longo da trajetória nos diferentes pontos de atenção da rede de saúde.





Promover iniciativas voltadas à integração entre diferentes serviços e setores pertinentes a cada caso para um acompanhamento mais efetivo aos usuários.





Apoiar, por meio de educação permanente, os profissionais da atenção primária de saúde.





Fortalecer o protagonismo de usuários e seus familiares e também atender a todos os ciclos, incluindo crianças e adolescentes.