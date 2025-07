Encontro estadual do Programa Penso, Logo Destino abre inscrições nesta quarta em comemoração aos 50 anos do IMA

O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) abre inscrições para o Encontro Estadual do Programa Penso, Logo Destino (PLD), que será realizado nos dias 25 e 26 de novembro, no município de Xanxerê. As inscrições estarão disponíveis a partir do dia 30 de julho, data em que o IMA comemora 50 anos de atuação na proteção ambiental em Santa Catarina.



O evento reunirá representantes de até 150 municípios catarinenses, com uma programação intensa a ser realizada na Unoesc Xanxerê, voltada ao fortalecimento da gestão de resíduos sólidos e à promoção da educação ambiental. A programação inclui apresentações técnicas e espaços dedicados à troca de experiências entre os participantes.



O Programa Penso, Logo Destino desenvolvido pelo IMA, já conta com a adesão de 95% dos municípios do estado, consolidando-se como uma importante iniciativa de apoio técnico e institucional na área de resíduos sólidos urbanos. O Encontro Estadual é um dos pilares do programa, atuando como espaço de formação, articulação interinstitucional e valorização de boas práticas.



A edição de 2025 contará com a presença de representantes da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc), da Secretaria de Estado da Saúde (SES), do Ministério das Cidades, do Ministério Público de Santa Catarina, além de gestores municipais engajados na implementação do PLD.



As inscrições estarão disponíveis neste link . As vagas são limitadas e destinadas prioritariamente a gestores públicos municipais, técnicos ambientais, integrantes de consórcios intermunicipais, universidades e organizações da sociedade civil que atuam na área ambiental.



O evento é promovido pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA), em parceria com a Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI), o município de Xanxerê e a Unoesc.