Governo e Hospital São Vicente de Paulo, de Cruz Alta, assinam novo contrato para ampliar atendimentos

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), firmou, nesta quinta-feira (31/7), um novo contrato com o Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), de Cruz Alta, para a prestação de atendimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O ato de assinatura foi realizado no Palácio Piratini com a presença do governador em exercício Gabriel Souza e da titular da SES, Arita Bergmann.

A instituição receberá um acréscimo anual de R$ 5,7 milhões via recursos estaduais e federais, o que representa um aumento de quase 15% em relação ao valor atual, permitindo a ampliação dos atendimentos em áreas como cirurgia geral, ortopedia e oncologia.

Durante o anúncio, o governador em exercício detalhou uma série de investimentos já realizados e em andamento no Hospital São Vicente de Paulo. Entre os destaques, estão os recursos de R$ 4,8 milhões para a construção da nova Unidade de Atendimento Imediato com ambulatório e a destinação de mais de R$ 2 milhões para aquisição de equipamentos do Centro de Parto Normal e da Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal, além da reforma do Centro de Materiais Esterilizados (CME), no valor de R$ 4,2 milhões.

“Estamos fazendo investimentos concretos para fortalecer o hospital, ampliando a estrutura, modernizando os equipamentos e garantindo mais qualidade no atendimento à população. O São Vicente é uma referência para Cruz Alta e toda a região, e nosso compromisso é seguir apoiando quem faz a diferença na vida dos gaúchos”, afirmou o governador em exercício. Ele reforçou o compromisso do governo em seguir apoiando o hospital, com foco na ampliação da capacidade de atendimento e na melhoria dos serviços prestados à população.

No ato, Gabriel reforçou o compromisso do governo em apoiar o hospital, com foco na melhoria e ampliação dos serviços -Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG

Ao todo, o novo contrato prevê a destinação de R$ 44,8 milhões anuais para a execução de serviços hospitalares e ambulatoriais. Desse valor, R$ 11 milhões são em recursos estaduais, que foram aumentados em R$ 1,3 milhão. O restante corresponde a verbas do Ministério da Saúde.

Arita destacou que o novo contrato é resultado de um esforço coletivo, construído a muitas mãos e com base na eficiência e na entrega da instituição à população. “O hospital tem ampliado sua estrutura, alcançado metas e demonstrado capacidade técnica e planejamento. O novo contrato contempla recursos do Programa Assistir e do teto de média e alta complexidade (MAC), além de garantir a ampliação do ambulatório cirúrgico, com consequente aumento no número de procedimentos e redução das filas internas de espera”, detalhou.

A secretária ressaltou ainda o apoio do deputado Rafael Braga e da prefeita de Cruz Alta, Paula Facco Librelotto, além do compromisso do governador em exercício Gabriel Souza, que tem garantido viabilidade orçamentária para valorizar hospitais que efetivamente entregam serviços de qualidade à população.

Novo ambulatório

Os recursos adicionais do governo estadual serão destinados ao novo ambulatório que foi aberto com incentivos do Programa Assistir. Especializado em cirurgia geral, o serviço prevê um mínimo de 120 consultas e de 30 cirurgias mensais, atendendo casos de hérnias na parede abdominal, doenças do aparelho digestivo, tumores de pele e tecidos moles, bem como tireoide, paratireoide e suprarrenal. O novo ambulatório recebe R$ 919 mil por ano da SES.

Ortopedia

O HSVP também integra a relação de instituições que oferecem procedimentos cirúrgicos adicionais possibilitados por recursos repassados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. São 13 procedimentos mensais em ortopedia que contemplam toda a linha de cuidado, desde a consulta inicial até a alta hospitalar.

A entidade de Cruz Alta também é referência no âmbito do Programa Mais Acesso a Especialistas. São 50 ofertas mensais de cuidados integrados, que é o conjunto de procedimentos que devem ser realizados por um paciente, como consultas, exames e outros procedimentos diagnósticos e terapêuticos, reduzindo filas e tempos de espera.

Oncologia

O novo contrato de prestação de serviços abrange ainda a área da oncologia. Houve um aumento anual nos tratamentos e nas cirurgias de casos de alta complexidade. Os tratamentos passaram de 360 para 444 e nas cirurgias saltaram de 240 para 648. O local também realiza 180 tratamentos de média complexidade e 5.520 consultas com médico oncologista clínico por ano.

Mais de R$ 7 milhões em investimentos

O HSVP recebeu nos últimos anos outros investimentos do governo do Estado. Foram destinados mais de R$ 7 milhões para melhoria de estrutura e aquisição de equipamentos.

No início de julho, foi assinado um convênio de R$ 1,2 milhão para reforma e ampliação do centro de material esterilizado . A obra vai permitir a adequação do espaço para atender às demandas crescentes por serviços de saúde no hospital. Serão realizadas intervenções estruturais e será instalado um sistema de climatização.

Em novembro de 2024, foi inaugurada a reforma da Unidade de Internação Santa Rita , com 30 leitos adultos e que contou com um repasse estadual de R$ 862 mil. Já em 2023, a entidade equipou o bloco cirúrgico e o centro de esterilização a partir de um investimento de R$ 3 milhões.

A reforma do centro de parto normal e da unidade de cuidados neonatal ainda está em execução. O Estado investiu R$ 1,97 milhão na obra, que vai modernizar e ampliar a estrutura, garantindo um atendimento mais qualificado e seguro para mães e bebês. Iniciada em março, a reforma deve ser concluída no segundo semestre.

HSVP

O HSVP é referência em média e alta complexidade para mais de 30 municípios da região Missioneira. Com 85% de atendimentos realizados pelo SUS, a instituição possui dez leitos de tratamento intensivo (UTI) para adultos e atua nas especialidades de neurologia, neurocirurgia, traumato-ortopedia, oncologia e nefrologia, entre outras. No HSVP também são realizados transplantes ósseos e de córneas, bem como a busca ativa de órgãos.