Polícia Civil identifica suspeitos de homicídio em Santo Augusto

A Polícia Civil, por meio da 22ª Região Policial (RP), identificou oito pessoas envolvidas no homicídio de Ana Paula de Moura, de 41 anos, ocorrido no dia 22 de julho, em Santo Augusto. Até o momento, sete suspeitos foram presos após a decretação das prisões temporárias.

De acordo com as investigações, o crime ocorreu em uma boate/bar localizada no bairro Getúlio Vargas, em Santo Augusto. Após o homicídio, os suspeitos teriam transportado o corpo da vítima no porta-malas de seu próprio veículo até uma área de lavoura no município de Coronel Bicaco, onde o cadáver foi incendiado.

Conforme a Polícia Civil, os elementos apurados até o momento indicam que a motivação do crime estaria relacionada a conflitos envolvendo o tráfico de drogas.