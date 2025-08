Brigada Militar intercepta carro furtado em Campo Novo

Na tarde de sexta-feira, 1º de agosto, a Brigada Militar, por meio do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), prendeu um homem que trafegava com um veículo furtado na BR-468, nas proximidades do km 72, no município de Campo Novo.

A abordagem ocorreu após o setor de inteligência da Polícia Rodoviária Estadual repassar informações sobre o automóvel em circulação. Com base nos dados, os policiais localizaram o veículo e realizaram a interceptação. O condutor foi preso em flagrante.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Campo Novo, onde foram realizados os procedimentos legais.

Comunicação Social 7º BPM