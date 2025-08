Balneabilidade: IMA divulga relatório de julho com previsão de nova rodada de coletas para a próxima semana

Foto: Ricardo Trida /Arquivo/ SECOM

O Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina (IMA) divulgou o relatório de balneabilidade referente ao mês de julho, com base nas coletas realizadas em 56 pontos distribuídos em nove municípios do Litoral catarinense: Araranguá, Balneário Arroio do Silva, Balneário Gaivota, Balneário Camboriú, Balneário Rincão, Bombinhas, Itapema, Passo de Torres e Porto Belo. No total, conforme o relatório nº 64, o estado apresenta 61,6% dos pontos próprios.

Durante o período, foram registradas alterações nas condições de monitoramento em relação ao relatório anterior, incluindo mudanças nos pontos analisados. Além disso, adversidades climáticas e técnicas impactaram parte das atividades do Programa de Monitoramento da Balneabilidade. Ocorreram descargas pluviométricas pontuais e maré astronômica com ondas de até cinco metros ao longo da costa catarinense, ocasionando danos em algumas áreas monitoradas.

Também foi registrada uma interrupção no fornecimento de energia elétrica no dia 30 de julho, com duração superior a quatro horas, comprometendo os ensaios laboratoriais. Em decorrência disso, mais de 50% das amostras coletadas não atenderam aos parâmetros necessários para análise microbiológica.

Para garantir a qualidade e a continuidade do monitoramento, o IMA programou uma nova campanha de coletas em todos os 238 pontos do Litoral catarinense, entre os dias 4 e 8 de agosto. O novo relatório está previsto para ser divulgado do dia 8 de agosto.

As informações e considerações técnicas deste relatório podem ser conferidas na íntegra aqui.

No site as informações são atualizadas automaticamente e todo cidadão pode acompanhar os relatórios emitidos, bem como, o resultado mais atualizado da propriedade de cada ponto, basta clicar nas bandeirinhas que aparecem no mapa ou conferir o menu ‘histórico’.

Divulgação

O Programa de Monitoramento de Balneabilidade do IMA segue um cronograma prévio provendo transparência e publicidade ao processo. Desta forma, todo cidadão pode acompanhar quando haverá a coleta em determinado ponto.

À medida que as análises vão sendo concluídas pelo laboratório do IMA, o resultado do ponto é atualizado automaticamente e pode ser conferido no mapa do site.

Para acompanhar os resultados das coletas, basta clicar nas bandeirinhas do ponto de interesse e conferir no mapa do site o status da propriedade da praia e a data da última coleta realizada no local.

O site também possui o menu histórico, um espaço de pesquisa onde é possível acessar datas, horários, condições do vento, maré, entre outras informações que são registradas no momento da coleta e os resultados da condição própria ou imprópria de cada ponto amostrado.

De outubro a março, o IMA realiza o monitoramento da balneabilidade das praias catarinenses semanalmente e às sextas-feiras, divulga um release com o balanço da semana. Já entre os meses de abril e setembro, a pesquisa e a divulgação são mensais.