Operação combate tráfico de animais silvestres no interior do Estado

Uma operação conjunta daSecretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema),da Polícia Federal edo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama),apreendeu 73 aves de 14 espécies diferentesem Bagé e Dom Pedrito, na região da Campanha.Entre os animais resgatados na ação, queocorreu na quarta-feira (30/7) e que teve o objetivo de reprimir a caça ilegal e o tráfico de fauna silvestre, estãoum casal de cardeais-amarelos, ameaçadosde extinção pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN).

Além dos cardeais amarelos, havia um pássaro migratório conhecido como caboclinho-de-papo-branco, classificado como em perigo pela Lista Vermelha da IUCN, e pássarosnão-nativos do Rio Grande do Sul.Foram apreendidos diversos instrumentos utilizados para a captura ilegal, como alçapões, redes de neblina, arapucas, caixas de som para canto e medicamentos. As aves apresentavam sinais de estresse devido às condições em que eram mantidas em cativeiro.