Mulher é presa por tráfico de drogas durante operação da Brigada Militar em Santo Augusto

A mulher foi detida em flagrante e encaminhada à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais e lavratura do Auto de Prisão em Flagrante.

Na noite de sexta-feira, 1º de agosto, uma mulher foi presa por tráfico de drogas em Santo Augusto durante ações da Operação Fecha Quartel, conduzidas por policiais militares da Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM).

