Hospital Unimed Noroeste/RS amplia serviços e oferece exames cardiológicos no centro de diagnóstico por imagem

O Centro de Diagnóstico por Imagem do Hospital Unimed Noroeste/RS está com novidade para quem precisa monitorar a saúde cardiológica. Confira os exames disponíveis, todos executados por médicos cardiologistas, e faça seu agendamento:

Eletrocardiograma (ECG) com esforço (Teste Ergométrico): avalia a resposta do coração e do sistema cardiovascular durante exercício físico. Indicado para a avaliação cardiológica, especialmente para identificar doenças que só aparecem em exercício e não em repouso.

Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (Mapa): monitoramento da pressão arterial em intervalos programados, geralmente a cada 20 minutos, durante 24 horas, enquanto se realiza atividades habituais e durante o sono.

Holter 24 horas: é um eletrocardiograma portátil que monitora a atividade elétrica do coração durante um dia inteiro, permitindo avaliar a saúde cardíaca em diferentes situações.

Estes exames estão disponíveis para pacientes Unimed e particulares. Os agendamentos podem ser realizados através da Central de Agendamentos, por telefone ou WhatsApp, no número 55 3331-9600, ou diretamente no serviço, localizado junto ao Hospital Unimed Noroeste/RS, na rua Pedro Hammarstron, 287, em Ijuí. Para a realização destes exames é necessário encaminhamento médico.

Com um dos Centros de Diagnóstico por Imagem mais completos da região, o Hospital Unimed Noroeste/RS está incorporando cada vez mais tecnologias, garantindo precisão nos resultados e disponibilizando agendamento ágil e uma equipe de profissionais altamente qualificada. Da prevenção ao diagnóstico e tratamento, cuide da saúde com a qualidade Unimed.

Núcleo de Marketing e Comunicação

Textos: Fernando Goettems (MTb 16.209), Jaíse Schumann (MTb 17.199) e Paola Machado (MTb 20.080)