Marcos do Val divulga nota sobre operação da PF

Por meio de sua assessoria, o senador Marco do Val (Podemos-ES) confirmou que foi alvo de uma operação da Polícia Federal após desembarcar no Aeroporto Internacional de Brasilia, nesta segunda-feira (4).

De acordo com a nota, o senador cumprirá medida cautelar em cumprimento à decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, com o uso de tornozeleira eletrônica e o recolhimento domiciliar noturno.

Na nota, a assessoria afirma que o senador nem “sequer é réu ou foi condenado em qualquer processo”, que essas medidas impedem o pleno exercício do seu mandato e que Marcos do Val adotará as medidas jurídicas cabíveis para garantir o respeito aos seus direitos.

Alexandre de Moraes argumenta, em sua decisão, que o parlamentar demonstrou "completo desprezo" por decisões anteriores da Corte ao viajar aos Estados Unidos mesmo após a ordem do STF de que o senador deveria entregar seus passaportes.

Confira a nota na íntegra:

NOTA À IMPRENSA

Brasília, 4 de agosto de 2025

O gabinete do senador Marcos Do Val informa que, na manhã desta segunda-feira (04), ao retornar ao Brasil de uma viagem com a sua família aos Estados Unidos, o parlamentar cumpriu medida cautelar imposta pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e passou a ser monitorado por meio de uma tornozeleira eletrônica.

Além da tornozeleira, foi imposto o recolhimento domiciliar do senador no período noturno, a partir das 19h até as 6h, de segunda-feira a sexta-feira, e integral nos finais de semana, feriados e dias de folga. Também foi determinado o cancelamento e a devolução do passaporte diplomático do senador, a proibição da utilização de qualquer rede social por intermédio de terceiros e o bloqueio da verba de gabinete de Marcos do Val.

Cumpre esclarecer que o senador Marcos Do Val nem sequer é réu ou foi condenado em qualquer processo. As medidas impostas impedem o pleno exercício do seu mandato.

A defesa do parlamentar acompanha o caso de perto e adotará as medidas jurídicas cabíveis para garantir o pleno respeito aos direitos e garantias constitucionais assegurados a qualquer cidadão, em especial a um senador em pleno exercício do mandato.

O senador Marcos Do Val reitera sua confiança nas instituições democráticas e no devido processo legal, e reafirma seu compromisso com a verdade, com a transparência e com a sua missão parlamentar representando o povo capixaba.

Atenciosamente,

Assessoria de Imprensa

Gabinete do senador Marcos Do Val