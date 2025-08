Câmara finaliza modernização de alguns espaços e retoma atividades

A Câmara dos Deputados finalizou a modernização do corredor das comissões, no anexo 2, realizada nas duas últimas semanas de julho – período em que houve redução das atividades da Casa. As comissões voltaram a funcionar normalmente e retomam as votações e audiências públicas nesta terça-feira (5).

Também foram concluídas outras intervenções, como a troca de carpete que reveste o túnel entre o anexo 4 (gabinetes) e o anexo 2 (comissões) e a troca de carpete do 10º andar do anexo 4, que dispõe de um espaço para exposições e restaurante.

Nesta segunda-feira (4), o presidente da Câmara, Hugo Motta, visitou os locais em companhia do diretor-geral da Casa, Celso de Barros.

Agência Câmara Hugo Motta conhece local de futuro estúdio (esq.); carpete trocado no 10º andar do anexo 4 (dir.)

Detalhamento

O Departamento Técnico (Detec) deu as seguintes informações a respeito dos trabalhos:

Corredor das comissões : a modernização do corredor do anexo 2 está concluída, com a troca da iluminação e do piso, que foi substituído por granito preto. Além disso, a colocação de painéis de madeira nas paredes, seguindo o padrão dos corredores do anexo 3, prevista para o segundo semestre, também está finalizada.

: a modernização do corredor do anexo 2 está concluída, com a troca da iluminação e do piso, que foi substituído por granito preto. Além disso, a colocação de painéis de madeira nas paredes, seguindo o padrão dos corredores do anexo 3, prevista para o segundo semestre, também está finalizada. Troca de carpetes : foi realizada a troca do carpete do túnel de ligação entre os anexos 2 e 4 (túnel das esteiras). Adicionalmente, a troca do carpete do piso do 10° andar do anexo 4, que seria feita posteriormente, já está concluída. A substituição do carpete do auditório Nereu Ramos está prevista para o próximo recesso , uma vez que o espaço precisa estar completamente vazio para o trabalho.

: foi realizada a troca do carpete do túnel de ligação entre os anexos 2 e 4 (túnel das esteiras). Adicionalmente, a troca do carpete do piso do 10° andar do anexo 4, que seria feita posteriormente, já está concluída. A substituição do carpete do auditório Nereu Ramos está prevista para o próximo , uma vez que o espaço precisa estar completamente vazio para o trabalho. Estúdio multiuso de Rádio, TV e Redes Sociais : a conclusão da instalação do estúdio de videocast no Espaço Mário Covas (hall do anexo 2), a ser utilizado por deputadas e deputados para gravações e transmissões ao vivo da atividade parlamentar, está prevista para setembro.

: a conclusão da instalação do estúdio de videocast no Espaço Mário Covas (hall do anexo 2), a ser utilizado por deputadas e deputados para gravações e transmissões ao vivo da atividade parlamentar, está prevista para setembro. Infraestrutura de áudio e vídeo : a modernização dos equipamentos dos auditórios Nereu Ramos e Freitas Nobre, bem como os do plenário 11 das comissões, está finalizada. Além disso, foram executadas ações de manutenção no Plenário Ulysses Guimarães e em alguns plenários de comissão. Com relação ao auditório da TV Câmara, há previsão para conclusão nos próximos dias.

: a modernização dos equipamentos dos auditórios Nereu Ramos e Freitas Nobre, bem como os do plenário 11 das comissões, está finalizada. Além disso, foram executadas ações de manutenção no Plenário Ulysses Guimarães e em alguns plenários de comissão. Com relação ao auditório da TV Câmara, há previsão para conclusão nos próximos dias. Reforma dos gabinetes parlamentares : dos 85 gabinetes do anexo 3, 59 já foram reformados, 14 serão concluídos em outubro e os 12 restantes serão entregues até março de 2026.

Bruno Spada/Câmara dos Deputados Túnel que liga o prédio dos gabinetes às comissões (anexos 4 e 2), revestido com carpete

Câmara 360 graus

De acordo com o diretor do Departamento Técnico da Câmara (Detec), Ismael Guimarães, todas essas intervenções fazem parte de pacote corporativo chamado Câmara 360 graus, de gestão estratégica, com ações voltadas para obras de engenharia, segurança do edifício, iniciativas de tecnologia da informação (TI), entre outras.

“Temos um espaço tombado, todo um simbolismo histórico, e os edifícios estão envelhecendo, mas podemos manter e atualizar esses espaços. Precisamos trazer as instalações para o nosso século e para nossa realidade e dar um melhor uso para esses espaços”, afirmou Guimarães.