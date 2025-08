Atividades da Semana Mundial do Aleitamento Materno fazem alusão ao Agosto Dourado

Para marcar a Semana Mundial do Aleitamento Materno (1º a 7 de agosto), a Secretaria da Saúde (SES) promove, nesta semana, uma série de atividades em alusão à data, realizadas em Porto Alegre. A ação da pasta ocorre por meio da Política de Alimentação e Nutrição e da Seção de Saúde da Criança e do Adolescente do Departamento de Atenção Primária e Políticas de Saúde.

Na quarta-feira (6/8), serão realizados conjuntamente o 7º Seminário Estadual da Semana Mundial da Amamentação e o 7º Seminário Estadual da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, no auditório do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS). Já na quinta-feira (7/8), ocorrerá o 2º Encontro Estadual de Tutores da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil (EAAB), no auditório do Centro Administrativo Fernando Ferrari.

Seminários estaduais

Este ano, a iniciativa tem como tema “Priorizar o aleitamento - Criar sistemas de apoio sustentáveis”, que busca dar visibilidade para situações desafiadoras – como as enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul. Os seminários são realizados pela SES, com apoio do Conselho Regional de Nutrição, da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre e do MPRS. Durante o evento, a organização receberá doações de produtos de higiene infantil.

Encontro de tutores

A segunda edição do encontro de tutores visa promover, proteger e apoiar o aleitamento materno e a alimentação complementar saudável para crianças menores de dois anos no âmbito da atenção primária à saúde (APS), além de aprimorar as habilidades e os conhecimentos dos profissionais de saúde para que possam orientar as famílias e promover práticas saudáveis.

O público-alvo são os tutores da EAAB e os profissionais envolvidos com o tema. O evento será conduzido pelas equipes da Saúde da Criança e da Política de Alimentação e Nutrição, em parceria com a Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde.

Agosto Dourado

O mês dedicado à amamentação e ao aleitamento materno tem uma campanha anual no Estado instituída pela Lei 14.726/2015, cujo objetivo é incentivar a nutrição pelo leite materno, considerado o alimento “padrão ouro” desde o nascimento até os seis meses de idade.

Prédios iluminados

Até quinta (7/8), diversos prédios de Porto Alegre estão recebendo iluminação cênica nas cores âmbar e amarelo. A iniciativa é da SES, em parceria com órgãos públicos e empresas privadas. Os locais são os seguintes:

Palácio Piratini

Palácio da Polícia

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul

Tribunal Regional do Trabalho da 4ª região

Câmara de Vereadores de Porto Alegre

Mercado Público

Monumento ao Expedicionário (Redenção)

Arena do Grêmio