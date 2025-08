Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo em Três Passos

Na noite de domingo, 3, um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo de calibre restrito no município de Três Passos. A ação foi realizada por policiais militares da Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), durante a Operação Cerco Fechado.

A guarnição foi acionada após o registro do furto de um celular, cuja localização indicava um bar na cidade. O local estava movimentado devido à realização de um evento. Durante as buscas, o aparelho foi localizado e, durante revista pessoal nos frequentadores, um dos indivíduos foi abordado portando uma pistola Taurus calibre .45, carregada com nove munições, além de um telefone celular.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão, foi encaminhado ao hospital para exame de corpo de delito e, posteriormente, apresentado na Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.

Comunicação Social 7°BPM