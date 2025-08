BM prende suspeito após roubo de corrente e carteira

No final da tarde de domingo, 3, um homem foi preso por roubo a residência no município de Três Passos. A ação foi realizada por policiais militares da Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), durante a Operação Cerco Fechado.

A guarnição foi acionada após uma mulher relatar que um indivíduo havia pulado o muro de sua casa, subtraído uma corrente que usava no pescoço e sua carteira. Com base nas informações repassadas pela vítima, os policiais realizaram diligências e localizaram o suspeito nas proximidades, com as mesmas características descritas.

Durante a abordagem, foi realizada busca pessoal, sendo encontrada a corrente furtada no bolso do suspeito. Ele recebeu voz de prisão, foi encaminhado ao hospital para exame de corpo de delito e, em seguida, apresentado na Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.

Comunicação Social 7°BPM