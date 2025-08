Brigada Militar mantém Operação Volta às Aulas na Região Celeiro

A operação abrange os 21 municípios da área de atuação do 7º BPM, com presença constante de efetivo policial nos horários de entrada e saída das aulas, além de patrulhamento nas redondezas das escolas.

A Brigada Militar, por meio do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), segue realizando a Operação Volta às Aulas na Região Celeiro. A iniciativa tem como objetivo reforçar o policiamento ostensivo e preventivo nas imediações de instituições de ensino, promovendo maior sensação de segurança à comunidade escolar.

