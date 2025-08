Governador anuncia investimentos para construção de novo hospital em Eldorado do Sul

O governador Eduardo Leute anunciou, nesta segunda-feira (4/8), a previsão de investimentos para a elaboração do projeto e a execução da obra do futuro Hospital Municipal de Eldorado do Sul. Mais de R$ 66 milhões devem ser destinados para a construção da nova instituição.

A iniciativa faz parte de um conjunto de medidas anunciadas nesta segunda pelo governador para a consolidação do processo de reconstrução e retomada de Eldorado do Sul, um dos municípios mais impactados pelas enchentes de 2024. As ações integram o Plano Rio Grande , um programa de Estado liderado por Leite e criado para proteger a população gaúcha, reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro.

A proposta é que a nova unidade hospitalar seja baseada nos princípios da resiliência, da sustentabilidade e da autonomia, garantindo a continuidade dos serviços de saúde mesmo em situações de calamidade.

A secretária da Saúde, Arita Bergmann, destacou que esses serviços mostram a presença do governo do Estado em Eldorado do Sul e deverão se preparar cada vez mais para eventos meteorológicos adversos – seja para garantir atendimento adequado, seja para impedir que as estruturas sejam afetadas.

“O novo hospital representa um passo importante nesse caminho para termos instituições de saúde cada vez mais adaptadas às mudanças climáticas e prontas para cuidar da população. Além disso, Eldorado do Sul passará a ter uma instituição de assistência hospitalar que se faz necessária para que a população não precise se deslocar para outros centros”, ressaltou. “Estamos realizando um sonho com a comunidade.”

Repasses

O processo de formalização do repasse estadual ao município está em tramitação na Secretaria da Reconstrução Gaúcha (Serg). O valor previsto e já aprovado pelo Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs) para a etapa inicial é de R$ 1,65 milhão. O recurso será utilizado na contratação de uma empresa especializada para desenvolver os projetos estrutural e arquitetônico do hospital.

Durante a visita a Eldorado do Sul, Leite entregou uma carta de compromisso à prefeita do município, Juliana Carvalho. O documento manifesta a intenção do governo estadual de viabilizar, em momento posterior, um novo repasse de R$ 65 milhões para a construção.

Referência

O futuro Hospital Municipal de Eldorado do Sul será um serviço de média complexidade, com 65 leitos de internação e dez leitos na sala de recuperação. Será referência para os moradores de Eldorado do Sul, Guaíba e Barra do Ribeiro, oferecendo atendimentos em dermatologia, gastroenterologia, proctologia, neuropediatria, cirurgia geral, ginecologia, urologia, cirurgia vascular e cirurgia plástica. A construção está prevista para ocorrer na Rua Grécia, próximo à sede da prefeitura, no bairro Medianeira.

Além dessa ação, a Secretaria da Saúde (SES) repassou a Eldorado do Sul, em fevereiro deste ano, R$ 480 mil para a contratação, por seis meses, de equipes multiprofissionais de saúde mental.