Reunião da Secretaria de Saúde discute melhorias no atendimento

Na tarde de sexta-feira, 1, a Secretaria Municipal de Saúde de Miraguaí promoveu uma reunião com os profissionais da Unidade Básica de Saúde (UBS) para alinhar ações estratégicas voltadas ao aprimoramento dos serviços prestados à população.

O encontro teve como objetivos avaliar o cumprimento das metas já estabelecidas, discutir melhorias nos fluxos de atendimento e fortalecer o trabalho em equipe.

Participaram da reunião o prefeito Leonir Hartk, o vice-prefeito Ricardo Fink, o secretário municipal de Saúde, Valdelirio Pretto da Silva, e a coordenadora da UBS, Fabiana Venzo, além dos profissionais que integram a unidade.

A reunião foi encerrada com o compromisso coletivo de manter o diálogo aberto e contínuo entre gestão e equipe técnica, buscando a constante qualificação do atendimento e o fortalecimento do Sistema Único de Saúde no município.

Com informação da Rádio Planeta FM