Operação Shotgun resulta em prisão preventiva em Três Passos

A Polícia Civil destaca que ações como esta integram um esforço contínuo de repressão qualificada ao crime, reafirmando o compromisso das forças de segurança com a proteção da sociedade.

A operação tem como objetivo combater crimes como tráfico de drogas, comércio ilegal de armas de fogo, receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, praticados por um grupo criminoso com atuação em Porto Alegre, Região Metropolitana e outras cidades do Estado.

Durante a ação no município, os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão e efetuaram a prisão de um indivíduo contra o qual havia mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Três Passos, participou na manhã desta terça-feira, 5, da Operação Shotgun, coordenada pelo Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc), por meio da 2ª Delegacia de Investigações do Narcotráfico.

