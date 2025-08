Polícia Civil prende suspeito de tentativa de homicídio em Redentora

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Redentora, cumpriu nesta terça-feira, 5, um mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo da Comarca de Coronel Bicaco. A ordem judicial decorre de investigação que apura uma tentativa de homicídio ocorrida no dia 14 de julho, no interior do município.

O mandado foi solicitado pela autoridade policial responsável pelo inquérito, e resultou na prisão de um homem, suspeito de envolvimento direto no crime. A vítima segue internada em estado grave.

Após os procedimentos legais, o indivíduo capturado será encaminhado ao Presídio Estadual de Três Passos, onde permanecerá à disposição da Justiça.